Aumento Irpef comunale, Fratelli d’Italia vota a favore, ma i pensionati del partito si ribellano

Il Dipartimento Pensionati d’Italia in Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni è «assolutamente contrario all’aumento dell’Irpef comunale, che colpisce in particolare i pensionati, fin troppo tartassati da aumenti selvaggi e a volte anche ingiustificati di ogni sorta»

Lo scrivono, in una nota, Renato Penco, coordinatore genovese e metropolitano e Mario Montaldo, coordinatore ligure del Dipartimento Pensionati di Fdi.

Nella nota si legge: «Assolutamente contrari: nella nostra manifestazione fatta venerdì 22 Luglio scorso abbiamo chiesto il taglio dell’Irpef Comunale e Regionale almeno per i redditi fino a 30.000 euro annui. Capiamo comunque le grosse difficoltà che hanno tutti i comuni, compreso quello di Genova, nel fare quadrare i bilanci con tutti i tagli che fa il governo centrale, ma nonostante ciò noi vorremmo che almeno ai redditi fino a 20.000 euro annui non fossero applicati aumenti di ogni tipo. Siamo ovviamente disposti ad un incontro con il Sindaco e la Giunta per discutere le nostre proposte».

