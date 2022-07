“Welcome to Liguria” il nuovo inno ligure anti turisti spopola sul web

Oltre 7mila visualizzazioni su Youtube per il tormentone estivo firmato da Giulia Eleonora Musso e una miriade di like su Tiktok e Instagram per le avventure della panettiera ligure doc interpretata dall’attrice. Tema non originalissimo, ma un evergreen alla nostra latitudine. Giulia riesce a prendere in giro sia il nostri corregionali sia i “foresti”, sopratutto quelli che vengono dal nord: i “senzamare”

Giulia Musso, nata a Rapallo, si finge commessa di un panificio (inesistente), il panificio Rossetti, alle prese con la calata dei visitatori da oltre i Giovi. Attrice diplomata alla Bernstein School of musical theatre di Bologna con un master alla prestigiosa scuola di recitazione Stella Adler Studio di New York. Parla l”inglese come l’Italiano, se la cava a strimpellare la chitarra e a suonare il pianoforte, eccelle in parecchi sport (equitazione, salto ostacoli, sci e tennis) ma, soprattutto, sa cantare.

Il testo della canzone

Signora… ce l’avete il tesserino dei residenti

Sette di mattina, due ore e siamo giù

Tu metti i mocassini, io prendo il BMW

Due curve in Serravalle coda leggendaria

Tra traffico e lavori leggo Welcome to Liguria

Belin, sono arrivati chiudiamo le serrande

Da Ponente a Levante

O se proprio dobbiamo sopportarli

Lasciamoli in mutande

Dai che l’Italia è grande

Perché non vai fuori dalle balle

Ad esempio in un trullo

Perché a me stai sul cucullo

Welcome to Liguria

Caffelatte e Focaccia

Welcome to Liguria

Chiedi la pizza bianca te la diamo in faccia

Welcome to Liguria

Il pesto per vampiri io non lo comprerei

Ma sei un SENZAMARE

Tu c’hai solo gli sghei

Tra il mare e le colline

Di spazio nu ghe n’è

Ma tu vuoi parcheggiare

E ti scordi che

Siamo poco accoglienti

Soprattutto i negozianti

Vogliam solo residenti

Non facciamo mai gli sconti

All’ospitalità inetti

Ma abbiamo anche dei difetti

Welcome to Liguria

Caffelatte e Focaccia

Welcome to Liguria

Chiedi la pizza bianca te la diamo in faccia

Welcome to Liguria

Il pesto per vampiri io non lo comprerei

Ma sei un SENZAMARE

Tu c’hai solo gli sghei

Welcome to Liguria

Caffelatte e Focaccia

Welcome to Liguria

Chiedi la pizza bianca te la diamo in faccia

Welcome to Liguria

Il pesto per vampiri io non lo comprerei

Ma sei un SENZAMARE

Tu c’hai solo gli sghei

Se la focaccia è unta fica non la voglio poi mi sporco

Belin signora l’olio della focaccia è un po’ così

Dai mi macchia il vestitino cazzo, non ce l’ha un tovagliolino

Allora, io ce lo do anche, ma poi lei mi si toglie dal belino

Welcome to Liguria

Caffelatte e Focaccia

Welcome to Liguria

Chiedi la pizza bianca te la diamo in faccia

Welcome to Liguria

Il pesto per vampiri io non lo comprerei

Ma sei un SENZAMARE

Tu c’hai solo gli sghei

Welcome to Liguria

Caffelatte e Focaccia

Welcome to Liguria

Chiedi la pizza bianca te la diamo in faccia

Welcome to Liguria

Il pesto per vampiri io non lo comprerei

Ma sei un SENZAMARE

Tu c’hai solo gli sghei

Arriverà Settembre

