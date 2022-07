Salva padre e figlia in fuga su un tetto per sfuggire alle fiamme, oggi il “grazie” al poliziotto Fabio

Qualche giorno fa, a Voltri, Mirko e la sua bambina si erano dovuti rifugiare sul tetto della loro casa per evitare di rimanere intossicati dal fumo e di rimanere vittima dell’incendio. Le immagini avevano fatto il giro dei social e avevano suscitato apprensione tra i genovesi. L’agente li aveva soccorsi e messi in sicurezza mettendo a repentaglio la sua incolumità

«Mirko e la sua bimba, a causa di un brutto incendio a Voltri, erano dovuti salire sul tetto di un caseggiato per ripararsi dalle fiamme – si legge sulla pagina Facebook della Questura di Genova -. Lì sono stati trovati e tratti in salvo da Fabio, un poliziotto intervenuto sul luogo per prestare soccorso. Mirko, qualche giorno dopo, ha voluto ringraziare l’agente con una lettera per aver salvato la vita a lui e a sua figlia».

Oltre 300 i like al coraggio del poliziotto Fabio, fotografato sorridente con Mirko e la sua bambina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...