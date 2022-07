Amiu cerca area per rimessaggio e deposito anche per Amt

Lo scopo è quello di creare possibili sinergie di gestione dei rispettivi servizi e localizzare le proprie attività in un unico sito

AMIU Genova avvia un’indagine di mercato per l’individuazione di un’area da acquistare e adibire a rimessa per mezzi e deposito per sé e per conto di AMT.

L’area da acquisire, secondo le caratteristiche evidenziate nel documento consultabile la link sottostante, sarà adibita a rimessaggio automezzi, officine, deposito attrezzature e locali adibiti per il personale operante in loco, nell’ambito delle attività svolte dalle due società.

La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal proprietario dei locali, corredata della documentazione che si trova a questo link, dovrà pervenire ad AMIU Genova SpA, Via Gabriele D’Annunzio 27, 16121 Genova,

esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo AMIU@PEC.AMIU.GENOVA.IT.

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato nelle ore 12.00 del giorno 25 luglio 2022

AVVISO DI INTERESSE RIMESSAGGIO MEZZI AMIU_AMT

