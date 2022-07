Perde il controllo dell’auto e finisce su un cantiere: tre feriti

È successo stamattina a Camogli, in via Schiaffino. Feriti gli operai che, per fortuna, non sono in gravi condizioni

La Fiat Panda guidata da una donna ha investito in pieno un cantiere aperto in zona. Al momento non sono note le cause dell’incidente. Gli operai sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. A effettuare i rilievi e a ricostruire le cause dell’incidente sarà la Polizia locale di Camogli.

