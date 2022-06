Poggio della Giovine Italia di nuovo “dipinto” dai genoani per coprire la “B” vergata sul grifone

È passato poco più di un anno dal più recente atto di vandalismo, per mano dei supporter rossoblu. Nel frattempo mano sampdoriana aveva dipinto una grossa B sul murale. I genoani hanno risposto ridipingendo il muro e imbrattando anche colonnine sparse per la zona

Nella prima foto, il muraglione come è adesso, al centro l’imbrattamento del murale, sotto la versione di un anno fa. Foto, rispettivamente, di Giovanna Cerruti, Angelo Penco e Laura Puppo dal gruppo Fb “Carignano per noi”

Sul gruppo Fb qualcuno ha suggerito alle tifoserie una gara per ripulire le scritte in tutta la città, altri ricordano come via Corsica sia stata, invece, imbrattata dai Sampdoriani.

