Incidente sull’autostrada A10 Genova–Savona, nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova, in corrispondenza del km 2,6. Tre i veicoli coinvolti

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione in direzione Genova.

Sempre in A10, coda in uscita a Genova Pra’ provenendo da Ventimiglia per traffico intenso.

