Due gravi incidenti stradali, due persone in codice rosso in via Bobbio e in via Gramsci

I due feriti gravi sono stati portati entrambi al pronto soccorso dell’ospedale Galliera

A seguito di un incidente stradale avvenuto alle ore 08.40, via Bobbio, una persona è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso del Galliera in codice rosso, il più grave. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale del distretto 4, Unità territoriale Valbisagno, poi gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per ricostruire la dinamica.

Sempre gli agenti dell’Infortunistica, insieme ai colleghi dell’Unità territoriale Centro, sono intervenuti alle 10:50 in via Gramsci, all’altezza della Commenda, per un altro grave incidente.I soccorsi inviati dal 118, anche in questo caso, hanno trasportato un ferito in gravi condizioni al Galliera.

Le foto sono relative all’incidente in via Gramsci.

