Dopo tre anni torna la fiera di Cornigliano. Appuntamento il 2 giugno. Chiusa la strada

Deviazioni del traffico privato e variazioni delle linee Amt 1 e 160

Si terrà a Cornigliano giovedì 2 giugno dalle 9:30 alle 20:00 la Fiera di Cornigliano, un evento fortemente voluto dopo due anni di fermo a causa della pandemia e dei lavori di riqualificazione, con lo scopo di ridare alle attività commerciali e alla nostra delegazione il giusto risalto, animando le vie del quartiere con tantissime iniziative, aperte a tutti e completamente gratuite: fiera mercato, banchi creativi, giochi da tavolo e Light saber combat. Inoltre gara di cucina e showcooking a cura dell’Istituto Alberghiero “Nino Bergese”; per i più piccini: miniquad, truccabimbi, gonfiabili e uno spettacolo teatrale; tante risate con i comici di Zelig Daniele Raco e Andrea Carlini alle ore 18.

«Sono molto contento che, dopo tre anni, venga nuovamente realizzata la Fiera di Cornigliano – dice Paolo Odone, presidente Confcommercio Genova -. Rivedere questa manifestazione significa che, nonostante gli anni di estrema difficoltà, le nostre imprese hanno continuato a seminare e, finalmente, ne colgono i risultati con questo ottimo evento che animerà le strade di Cornigliano».

«Vi aspettiamo dalle 9.30 alle 20.00 per passare una magnifica giornata insieme con tante attività tutte completamente gratuite – conclude Massimo Oliveri, presidente del Civ -. Ricordiamo il servizio bavetta gratuito e i posteggi presso Villa Bombrini e la sede della Cgil».

Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di via Cornigliano, in occasione della “Fiera di Cornigliano”, giovedì 2 giugno dalle ore 6.00 fino a cessate esigenze, le linee 1 e 160 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 1

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Avio, proseguiranno per via Pacinotti, lungomare Canepa, via Guido Rossa e piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Siffredi proseguiranno per via Guido Rossa, lungomare Canepa, via Balleydier, via P.Chiesa, lungomare Canepa, via Molteni e via Avio dove riprenderanno regolare percorso.

Si precisa che in entrambe le direzioni non verranno effettuate fermate in via Guido Rossa e lungomare Canepa.

Linea 160

I bus, giunti al termine di via Alessandro Malaspina, proseguiranno per via Tonale, via dei Dominicani, via Marino Tomaso, via Giacomo Oneto, via Mario Piana, via Cornigliano, via Lorenzo Dufour dove effettueranno regolare capolinea.

