Inciampo “diplomatico” di Fico: la terza carica dello Stato in visita al Centro Est snobba il Municipio

Il presidente della Camera dei deputati è venuto a Genova per un tour elettorale tra centro storico e Lagaccio, accompagnato dai notabili locali del suo partito, il M5S. Il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù, esponente della Lega: «Spiace che, nel suo ruolo istituzionale, sottolineato più volte nelle comunicazioni dei candidati Dello Strologo e Giordano, non abbia richiesto di interfacciarsi con un rappresentante dell’attuale amministrazione municipale. Mi sarebbe piaciuto illustrargli il lavoro che stiamo facendo». A Roma M5S e Lega stanno seduti entrambi allo stesso tavolo del Governo, condividendone, evidentemente, gli obiettivi

Non ci voleva molto a capire che la visita del presidente della Camera Roberto Fico nelle aree del centro est ben poco aveva di istituzionale. Ha fatto il tour tipico dell’uomo di partito nazionale nella zona Cesarini della propaganda per le Amministrative, spingendo – di fatto – con la sua presenza il candidato sindaco del centro sinistra Ariel Dello Strologo e il candidato presidente di bandiera per il Municipio, Stefano Giordano, M5S come lui. Assumere un ruolo istituzionale dovrebbe essere sempre e comunque stare fuori dalle parti. Che Fico sia, come è, la terza carica dello Stato e non solo il rappresentante di un partito se ne sono ricordati però (e lo hanno ripetutamente ricordato agli elettori), sia Dello Strologo sia Giordano nelle loro dichiarazioni, aggiungendo alla campagna politica un peso che non ci dovrebbe stare, quello di un pesante ruolo istituzionale. Così facendo, però, hanno portando a galla quello che rischiava di passare sotto traccia. I social sono pieni di foto del presidente della Camera con i due candidati sindaco e presidente di Municipio e in posa o in situazioni conviviali con una serie i candidati pentastellati. Venendo a Genova con il peso istituzionale che ha accettato di portare, ha ascoltato una sola campana e ha snobbato quella delle istituzioni di quartiere dedicandosi a pura e semplice campagna elettorale per il suo partito, secondo i sondaggi elettorali piuttosto in difficoltà rispetto alla scorsa tornata delle amministrative.

Secondo il presidente del Municipio, Andrea Carratù (che si ricandida alla presidenza alle prossime elezioni amministrative ed è quindi avversario di Giordano) nel suo ruolo istituzionale, Fico avrebbe dovuto astenersi dal tour smaccatamente elettorale di ieri e, in visita a Genova, avrebbe dovuto interfacciarsi con le istituzioni, soprattutto quelle del territorio, per avere un panorama completo della situazione.

«È stata un’occasione persa di incontro sui progetti in corso e sulle criticità da risolvere – dichiara Carratù -. Non posso nascondere un po’ di amarezza per il mancato coinvolgimento del Municipio Centro Est nella visita di ieri della terza carica dello Stato. Il presidente Fico, la cui visita mi è stata segnalata da alcune associazioni del territorio che amministro e con cui ho un quotidiano dialogo, ha fatto un ampio tour nei quartieri e mi dispiace che, nel suo ruolo istituzionale, sottolineato più volte

nelle comunicazioni dei candidati Dello Strologo e Giordano, non abbia richiesto di interfacciarsi con un rappresentante dell’attuale amministrazione municipale». Insomma, un fallo da rigore nelle regole del gioco che dividono ruolo istituzionale e di partito.

«Mi sarebbe piaciuto illustrare al presidente Fico il lavoro che stiamo facendo nel municipio più popoloso di Genova, le criticità che stiamo affrontando nella realtà complessa del centro storico, la sinergia con le 54 associazioni del Patto per la rigenerazione del Sestiere del Molo, di cui è capofila il Cesto nella cui sede, che fruisce anche di un contributo economico comunale, è stato portato a pranzo. Peccato: un’occasione persa di incontro per il presidente della Camera, evidentemente mal guidato nella sua visita elettorale. Inviterò in altra occasione il presidente Fico perché possa avere un’idea realistica, e non ideologica, dei grandi progetti di rilancio che abbiamo avviato nei quartieri del municipio più popoloso di Genova e una richiesta di collaborazione interistituzionale per affrontare le criticità dei centri storici e delle periferie con strumenti a livello nazionale, a partire dalla sicurezza» conclude Carratù, esponente di un partito, la Lega, con cui il M5S sta al governo da tre cicli legislativi: i due guidati da Conte e quello attuale, presieduto da Mario Draghi. A Genova gli schieramenti sono diversi, ma al tavolo nazionale del Governo leghisti e pentastellati stanno seduti fianco a fianco, segnale di una condivisione di obiettivi che Fico, atterrato a Genova, sembra aver dimenticato, secondo Carratù, insieme al “bon ton” istituzionale.

