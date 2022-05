Liguria Rainbow, un’esplosione di colori cambia la città per la Giornata internazionale contro l’Omolesbobitransfobia

Martedì 17 maggio, alle 18.30, si inaugurerà formalmente la salita che porta ai Giardini Luzzati. Domenica è stata colorata di arcobaleno dal Coordinamento: «Una città colorata è una città più vivibile e accogliente»

«I sei colori della bandiera rainbow, in cui in questi anni si è identificato il movimento LGBT+, celebrano la Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia (o IDAHOBIT, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia) riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite, e che si celebra dal 2004 il 17 maggio di ogni anno – dicono al coordinamento Liguria Rainbow -. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola questi i colori standard, ai quali recentemente si sono aggiunte nuove tinte e nuove combinazioni in nome dell’inclusione e della visibilità di tutta la costellazione delle soggettività LGBT+. Una città colorata è una città più vivibile e accogliente».

Grazie a un piccolo grande gruppo di persone di tutte le età, per la precisione dai 3 ai 70 anni, con rulli e pennelli, è stato trasformato il volto di un pezzo di città. Ora tutte e tutti possono rotolarsi, fare selfie, saltellare, sdraiarsi e camminare sopra questi colori, per provare l’emozione della bellezza che cura e crea comunità.



«Ringraziamo i Giardini Luzzati – Spazio Comune per la collaborazione, che non finisce qui! Ritorna infatti il Liguria Pride Village dal 4 al 12 giugno, con eventi mostre spettacoli giochi concerti, aperti a tutta la cittadinanza. Con un ingresso così spettacolare ci aspettiamo i fuochi artificiali e ancora tanta bellezza» dicono a Liguria Rainbow.

