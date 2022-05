Inaugurata nuova sede Lilt. La consigliera Di Blasi: «Offrirà servizi completi di prevenzione e accoglierà pazienti e famiglie»

Comunicazione elettorale a cura del candidato

È stata inaugurata oggi la nuova sede Lilt a Sanremo, in via Duca degli Abruzzi

Dopo aver ricordato le tante azioni messe in campo dall’Associazione – dalla prevenzione al sostegno psicologico, dalla formazione nelle scuole alla quindicinale creazione del gruppo di sostegno delle donne che scoprano di avere un tumore al seno e persino un servizio di accompagnamento – si sono susseguiti gli interventi di Francesco Schittulli – Presidente Nazionale Lilt , Claudio Battaglia – presidente della sezione Lilt Sanremo e chirurgo oncologo, Armando Nanei – Prefetto di Imperia. In rappresentanza della sezione Lilt Genova, la consigliera Romina Di Blasi, candidata in consiglio comunale nella lista Toti per Bucci: “Sono molto felice di aver partecipato a questa inaugurazione – dice -. Il centro Lilt di Sanremo, con questa splendida struttura completa delle dotazioni tecnologiche necessarie, potrà offrire completi servizi di prevenzione e accogliere i pazienti e le famiglie coinvolte dalla malattia. Sono certa che potrà essere motivo di ulteriore slancio per l’attività dei volontari”.

In rappresentanza del presidente della Regione Giovanni Toti, Chiara Cerri “Tanti i servizi realizzati dall’associazione a cui si accompagna la grande sensibilità degli operatori – afferma – Nel periodo del Covid abbiamo giustamente elogiato l’attenzione del personale sanitario ai pazienti ricoverati ed i sacrifici compiuti, ma anche chi fa parte di Lilt ha continuato un percorso di aiuto sicuramente più difficoltoso visto il timore di molti malati di andare in ospedale per i controlli. Lilt ha a che fare ogni giorno con la sofferenza delle persone direttamente interessate dalla malattia, ma anche delle famiglie coinvolte in un turbinio di sensazioni che passano dal rifiuto, alla consapevolezza, alla paura… Questa sede saprà essere un nuovo punto di riferimento e speranza. Voglio ringraziare tutti i Volontari che hanno contribuito alla realizzazione del progetto ed un augurio speciale di buon lavoro a Costanza Pireri che è stata nominata Coordinatore Regionale della Liguria per la LILT”

