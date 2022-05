La Lista di Pd, Articolo 1 e Psi: il segretario D’Angelo capolista. In lista anche l’ex candidato sindaco Crivello

Ci sono, tranne Alessandro Terrile che ha fatto un passo indietro dopo le polemiche sollevate da Lista Sansa, Linea Condivisa ed Europa Verde, tutti i consiglieri Pd uscenti meno Stefano Bernini, che è candidato presidente nel Municipio Medio Ponente per il centrosinistra

«Quaranta persone, donne e uomini, che credono in un progetto diverso di città, per una Genova giusta, europea e solidale – dicono i partiti -. Sono i candidati in Consiglio comunale di PD-Art.1-Psi a sostegno di Ariel dello Strologo in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno. Una lista aperta alla città, dove i movimenti, le associazioni e i partiti politici trovano spazio in un progetto che non vuole limitarsi a un percorso di poche settimane, ma che guarda al presente e al futuro.



«La lista dei nostri candidati al Consiglio comunale – dichiara Simone D’Angelo, segretario Pd e capolista – è aperta alla cittadinanza e mette insieme esperienza e innovazione. Ritroviamo tante e tanti iscritti e militanti del PD, consiglieri comunali e municipali uscenti e molte persone che arrivano dalla società civile, dal mondo delle associazioni territoriali e di categoria. Oggi con la presentazione della lista portiamo il risultato di un percorso iniziato con il Congresso del Pd, per aprirci alle migliori energie di Genova e dare linfa nuova al Partito e alla città».

«Casa per casa, strada per strada, porteremo le istanze di una comunità democratica e plurale: la lotta alle disuguaglianze, la necessità di dare opportunità alle giovani generazioni e di investire sull’istruzione, sullo sviluppo e sulla mobilità sostenibili, l’attenzione alle fragilità della nostra società. Per una Genova che sia una città di tutte e tutti» conclude D’Angelo.

Ecco l’elenco dei candidati:

D’Angelo Simone detto “Dangelo” – 1987 Alfonso Donatella Anita – 1957 Benassi Claudia – 1952 Bignone Santo – 1971 Borsatti Cecilia – 1979 Bruzzone Rita detta “Rita” – 1966 Camponero Francesca – 1959 Canessa Cerchi Vittoria detta “Canessa” – 1990 Caputo Martina – 1991 Cordone Flora – 1996 Crivello Giovanni Antonio detto “Gianni” – 1952 Curreli Stefano – 1985 Dellacasa Simonetta Fortunata – 1954 Ferrando Roberto – 1966 Ferrari Renato – 1980 Figari Giuseppe – 1949 Fonsa Nicola – 1977 Frigerio Enrico – 1988 Grassi Mina- 1953 Isola Valentina – 1985 Kaabour Si Mohamed detto “Simo” – 1981 Lodi Cristina – 1970 Lo Monaco Silvana – 1967 Maccagno Paola – 1960 Manzella Fabio – 1990 Maranini Fabrizio detto “Fabrizio” – 1967 Marotta Massimiliano – 1968 Natta Rosangela – 1960 Oppedisano Corrado – 1962 Pagliani Paola – 1956 Pandolfo Alberto – 1985 Pasquarella Emilio – 1964 Passanisi Paola – 1959 Patrone Davide -1997 Repetto Vittoria Diana – 1951 Russo Monica – 1973 Schenone Silvia – 1979 Sobrero Davide – 1975 Tanda Federico – 1990 Villa Claudio -1962

