Quinto, Viale: sui giardini occhi elettronici collegati con la sede della Pl

«Da oggi attive 2 nuove telecamere quadriottiche ai Giardini di Quinto per prevenire episodi di malamovida»

“Dopo gli ultimi episodi di mala movida che hanno

visto i Giardini di Quinto come teatro di una mala movida fuori controllo, abbiamo provveduto all’installazione di 2 nuove telecamere quadriottiche che serviranno da deterrente a episodi di vandalismo e di inaccettabili schiamazzi notturni. Il nuovo impianto di videosorveglianza sarà collegato direttamente alla nuova centrale del Matitone e quindi i nostri agenti e le forze dell’ordine potranno intervenire prima che la situazione degeneri. Le nuove telecamere, che avevamo già intenzione di installare in un’area potenzialmente critica nella stagione estiva, vanno incontro a una precisa richiesta dei residenti, a cui abbiamo dato una risposta con un atto concreto per la sicurezza del quartiere”. Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza e candidato con la Lega alle prossime amministrative Giorgio Viale.

