Di Blasi: il point in Palazzo della Meridiana, luogo di Cultura

Sotto il profilo sociale, lo sviluppo culturale, attraverso un progetto articolato di rigenerazione urbana, potrebbe consentire di connettere le persone e prendersi cura della comunità

Oggi, 8 maggio 2022, è stato aperto al pubblico il punto di incontro di Romina Di Blasi (Lista Toti per Bucci) in Piazza Della Meridiana 1.

La scelta di questo luogo non è casuale e rappresenta il cuore dell’ideale di Romina Di Blasi, la CULTURA.

Cultura è Rispetto

Cultura è Integrazione

Cultura è Decoro

Cultura è Accoglienza e Cura del prossimo

Cultura è Crescita

È fondamentale proseguire nel processo iniziato dal Sindaco Bucci di valorizzazione della Cultura a Genova, sviluppandone le potenzialità in termini di miglioramento della qualità della vita e rafforzamento della coesione sociale.

La Cultura, infatti, rappresenta per Genova un catalizzatore di crescita e sviluppo in quanto, conferendole un elemento di specializzazione ed identità forte, la tutela naturalmente dalla competitività e le consente di consolidare una rendita di posizione.

Rigenerazione urbana, significa riconvertire gli immobili in disuso in spazi espositivi, laboratori artigianali o destinati ad uno scopo con un una connotazione sociale.

In tal senso vanno il progetto del Comune del Bonus Affitti per il Centro Storico o i progetti di alcune realtà private. Il percorso è stato imboccato, ma richiede sviluppo attraverso risorse e coinvolgimento dei cittadini e dei privati.

I cittadini devono rinnamorarsi della loro città e prendersene cura con entusiasmo. Il Governo della Città deve essere di esempio trainante e promotore della cultura del vivere bene.

Piazza Della Meridiana è al centro del Sistema dei Palazzi dei Rolli – Patrimonio dell’Unesco. Non c’è luogo migliore da cui partire per consolidare e sviluppare i progetti di sviluppo culturale e tutela paesaggistica del patrimonio della Città.

ROMINA DI BLASI

40 anni, laureata in Giurisprudenza, moglie e madre di due splendide figlie e amministratrice di una start up. In questi anni, come membro del consiglio della Lilt e di altre associazioni, mi sono interessata molto all’associazionismo nel campo socio sanitario. Ritengo centrale il ruolo delle Associazioni presenti sul territorio, la loro missione contribuisce allo sviluppo e alla coesione sociale.

