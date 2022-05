Di Blasi (Toti per Bucci): «Il mio impegno per abbattere le distanze tra Amministrazione e cittadini»

Comunicazione elettorale

«Nella mia esperienza mi sono resa conto che ci sono tantissime persone che non vedono l’ora di dare una mano se adeguatamente coinvolte e coordinate»

È stata presentata al Point di point di via Porta degli Archi alla presenza di Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci, la lista Toti per Bucci.

Tra i candidati si presenta Romina Di Blasi.

Romina, 40 anni, laureata in Giurisprudenza, madre convinta ed orgogliosa di due splendide figlie, è attiva da anni nel mondo dell’associazionismo e amministratrice di una start up. L’imprinting politico è quello liberale. Tra le prime esperienze, l’impegno sin dalla sua fondazione nell’associazione Liguria Si Muove. È socia fondatrice e membro del consiglio direttivo dell’associazione We Care, nata con l’obiettivo di accompagnare i pazienti del reparto di Oncologia dell’Ospedale Galliera, è consigliera della Lilt Liguria e fondatrice dell’associazione socio culturale Scintille Di Sapere.



«Il mio impegno è quello di rendere Genova una città più equa, riducendo, ove possibile le distanze tra l’amministrazione pubblica ed i cittadini, coinvolgendoli attivamente. Nella mia esperienza mi sono resa conto che ci sono tantissime persone che non vedono l’ora di dare una mano se adeguatamente coinvolte e coordinate».

Compagni di viaggio. Romina Di Blasi ricorda tra i partner di questa campagna elettorale, Francesco Maresca, assessore al porto uscente. «È grazie a Francesco, che mi ha coinvolto sin dal principio nel progetto di Liguria Si Muove, se oggi mi sono persuasa a mettere a disposizione della città tutte le mie energie».

Nella vita privata Romina si prende cura delle sue bimbe, Ludovica (4 anni) e Vittoria (18 mesi) e ama dipingere, è sposata da 9 anni con Marco. «Devo ringraziarlo, la campagna elettorale è molto impegnativa e Lui si prende cura delle bimbe ogni volta che gli impegni elettorali lo necessitano, accogliendomi al mio ritorno sempre con un sorriso che mi dà molta forza».

www.rominadiblasi.it

Facebook @RominaDiBlasiperGenova

