Sabato 14 maggio ai Giardini Luzzati torna il Cactus Market

Artigiane ed artigiani, grafici, illustratrici e designer propongono in piazza le loro opere. Prevista anche una lezione pratica di macramè

Ai Giardini Luzzati sabato 14 maggio dalle ore 11:00 si svolgerà l’edizione più calda dell’anno del mercato del “fatto a mano” più cool di Genova oramai di casa ai Giardini Luzzati

Alla sua terza edizione di quest’anno Cactus torna, colorato di Magenta, un po’ rosa, un po’ viola, un po’ fuxia.

Ospiti speciali di questa edizione saranno: @tredielle progetto speciale di Al.fa.p.p. e @Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere, due delle associazioni facenti parte del progetto di rigenerazione urbano del @Setiere del molo, saranno con noi anche le giovani attiviste de @la collina dei conigli, RoDriGEI portatore sano di blues e swing, angolo Food truck in secret version.

Per la serie “laboratori per tutti”, alle 11:30 @LeaLeone illustrazioni insegnerà a bimbe e bimbi a costruire un pupazzo di carta con la tecnica PoP Up mentre alle 14:00 @Michel do Santos terrà una lezione pratica sul macramè.

Info e prenotazioni laboratori cactusgenova@gmail.com

Vi aspettiamo in piazza tra bancarelle colorate, sorrisi, birette o succhi di frutta, con 30 artigiani cuore speciale di questa iniziativa.

