Venerdì apre il social market 2.0 “La Bottega sul porto”. Distribuirà eccedenze alimentari della Rete Ricibo

Sarà il primo emporio solidale smart: utilizzerà la social card elettronica ricaricaribile come strumento di interfaccia Servizio/ATS/Beneficiario, e la gestione di magazzino tutto attraverso la App Bringthefood

Venerdì 6 Maggio dalle 11.00 alle 13.00, si svolgerà l’inaugurazione del nuovo Social Market 2.0 “La Bottega sul porto”.

La Bottega sul porto sarà gestita dalla Comunità di San Benedetto al porto insieme a CDA di San Teodoro e CDA di Sampierdarena e in stretta collaborazione con l’ATS35. Distribuirà le eccedenze alimentari recuperate dalla Rete Ricibo.

Sarà un’inaugurazione particolare perchè è pensata come occasione di formazione e scambio di buone pratiche per i volontari della rete e per gli assistenti sociali del Comune.

Saranno invitati

• tutti gli ATS e gli assistenti sociali che volessero applicare questa metodologia su altri territori

• tutti i volontari dei social market genovesi

• tutti i volontari degli altri servizi di distribuzione alimenti interessati a conoscere questa esperienza

Programma:

Ore 11.00 Saluti di benvenuto da parte delle Istituzioni e Comunità di San Benedetto.

Ore 11.20 Presentazione del social market

Ore 11.40 Simulazioni

Ore 12.30 Spazio aperto a domande e riflessioni

Ore 1300 Termine dell’evento

Luogo: Teatrino degli zingari, Via Mura degli Zingari 12, Genova

