La Polizia locale rimuove dalla zona della Lavatrici 13 relitti di veicoli tra cui un autocarro – LE FOTO

I mezzi erano stati abbandonati in zona. Dopo le lunghe procedure di legge per tentare, dopo averli trovati, di far effettuare le rimozioni ai proprietari, è stato possibile eliminare l’ingombrante presenza sulle strade pubbliche

Stamattina gli uomini del nucleo Ambiente del reparto Sicurezza Urbana, in collaborazione con i colleghi del 7º distretto dell’Unità territoriale Ponente e, ovviamente, con la ditta che mette in campo il ragno per prelevare i mezzi e il camion per trasportarli, hanno rimosso dalle vie Vittorini e Pavese 13 carcasse di veicoli: un autocarro, 5 autovetture e 7 motocicli.

