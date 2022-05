«Aiuto, ho un serpente sul balcone!». La Polizia locale soccorre una donna in via Tortona

Una donna ha chiamato la centrale operativa della Polizia locale terrorizzata per la presenza dell’animale sul suo terrazzo. Gli agenti dell’Unità territoriale Valbisagno (nello specifico quelli del 4º distretto), sono intervenuti e hanno scoperto che…

L’animale era un biacco, (nome scientifico hierophis viridiflavus), un serpente non velenoso della famiglia dei Colubridi, frequente nelle campagne e nei giardini, sia in terreni rocciosi, secchi e soleggiati, sia in luoghi più umidi come le praterie e le rive dei fiumi. È detto anche milordo o colubro verde e giallo.

Non rappresentando un pericolo, è stato preso (come vedete l’agente ha indossato i guanti di servizio) e portato via dal balcone senza fargli del male.

Mi piace: Mi piace Caricamento...