Mercoledì a S. Maria dei Servi messa in suffragio di donna Assunta Almirante

Appuntamento alle 18 nella chiesa di via Cecchi per ricordare la vedova di Giorgio Almirante morta nei giorni scorsi all’età di 100 anni

«Sono stati tantissimi i genovesi che hanno voluto manifestare le condoglianze per la scomparsa di Donna Assunta e qualcuno lo abbiamo anche incontrato a Roma ai suoi partecipatissimi funerali – dicono i promotori dell’iniziativa, Gianni Plinio, ex presidente del Consiglio e assessore regionale e l’ex senatore Giorgio Bornacin, entrambi già Msi e Alleanza Nazionale -.Era molto legata a Genova anche per la vicinanza alla famiglia di Ugo Venturini primo caduto degli anni di piombo. Molti sono coloro che ancora la ricordano a fianco del marito in occasione dei suoi affollatissimi comizi in piazza della Vittoria».

Mi piace: Mi piace Caricamento...