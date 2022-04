Oggi tra via San Vincenzo e via XX Settembre c’era traffico. No, non parliamo di auto ma di topi

30 Aprile 2022

30 Aprile 2022 Quartieri Il video girato oggi da una nostra lettrice mostra che il self service (leggesi: bidoni della “rumenta”) era pieno e la popolazione murina della zona ha accettato l’invito a pranzo. Sorci di cospicue dimensione fanno avanti e indietro, arzilli, ben felici di potere godere del banchetto. Ed erano tanti Il via vai dei topi è avvenuto davanti a una delle scatole posizionate per la derattizzazione. Sotto: il video. Condividi: E-mail

