Caro bollette, Rixi: «Salasso senza precedenti, eccellenze basilico Pra’ a rischio»

Il segretario della Lega in Liguria: «Il governo stanzi altri 5 miliardi per contrastare gli aumenti»

«Famiglie e aziende stanno pagando a caro prezzo il salasso del caro energia – dice il deputato -. Dalle utenze domestiche alle forniture industriali i costi sono almeno raddoppiati. Matteo Salvini ha citato una eccellenza genovese che produce basilico a Pra’, elemento che solo in quella zona assume la sua caratteristica, come esempio concreto di quello che accade in tutta la nazione. L’obiettivo di buonsenso della Lega è che il governo possa stanziare altri 5 miliardi per contrastare il caro bollette. In ballo ci sono i risparmi degli italiani e la sopravvivenza di migliaia di imprese».

In copertina: foto di Carlo Alberto Alessi

