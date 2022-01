Oggi di nuovo assalto agli ospedali. Il più “carico” è il Villa Scassi a Sampierdarena

Sono 76 le persone in visita o in attesa di visita all’ospedale della Asl 3. Di questi, 10 sono in codice rosso. Coda di ambulanze all’ingresso

Al momento, la minore pressione è sul Galliera, con 59 persone e 3 codici rossi. All’ospedale regionale San Martino ci sono 67 persone tra cui 14 codici rossi. Nei tre ospedali cittadini ci sono, in totale, 8 persone che si sono presentate in codice bianco, di cui una in visita. L’accesso dei codici bianchi, di gravità nulla, perfettamente affrontabili dal medico di medicina generale e che non necessitano di strumentazioni per le diagnosi, appesantiscono la situazione già decisamente sotto pressione.

Sotto: la situazione alle 16 di oggi

