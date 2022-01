Sul posto sono intervenuti la Polizia locale per la viabilità e i Vigili del fuoco che stanno rimuovendo i calcinacci pericolanti

È successo nel primo pomeriggio in largo Merlo a Quezzi, all’altezza del civico 189. I detriti caduti hanno danneggiato alcuni veicoli in sosta. Inevitabili i problemi per la viabilità vista la presenza dei grossi mezzi dei Vvf con l’autoscala, necessari per mettere in sicurezza il palazzo ed evitare futuri distacchi.

Foto di Ivan Salvador

