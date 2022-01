Alisa: via libera al concorso per 700 infermieri

Alisa ha formalizzato, con la delibera della Direzione Strategica, il via libera al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 700 infermieri. Sul totale di 6.112 candidati iscritti, ne sono stati ammessi 6.041; 69 gli ammessi con riserva, 2 i non ammessi

In fase di domanda i candidati hanno potuto esprimere un’opzione per tre aree di destinazione (ponente, area di Genova e levante), in modo da consentire a coloro che verranno assunti di essere selezionati in una struttura facilmente raggiungibile.

Nei prossimi giorni saranno espletate le pratiche, definito il numero degli ammessi e sarà individuata la sede che potrà ospitare la selezione.

«Il concorso – spiega il Direttore di Alisa Filippo Ansaldi – è una risposta alle esigenze emerse in maniera lampante in questa emergenza – Si partirà dall’assunzione di 700 persone prevista dal bando, ma l’elevato numero di partecipanti e l’attuale richiesta di personale infermieristico sul territorio ligure ci fanno pensare che avremo la possibilità di poter attingere alla graduatoria che si andrà a formare anche in momenti successivi».

