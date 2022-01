Intrusione e video al San Martino. Ma il no vax filma ambulatorio e si riprende riflesso in un vetro

Lo scopo era quello di dimostrare che nel reparto Malattie Infettive non c’era nessuno, come sostengono da tempo i terrapiattisti sanitari che sono contrari al vaccino. Peccato che abbia ripreso non il reparto ma l’area destinata alla somministrazione delle terapie monoclonali e, soprattutto, che l’autore del video che gira in rete si sia ripreso in un vetro che restituisce la sua immagine

L’improvvisato reporter alla ricerca dello scoop è un giovane uomo con accento meridionale. Avendo messo lui stesso in rete il video (a scopo di propaganda no vax) che ormai ha migliaia di condivisioni possiamo pubblicarlo anche noi.

La nota del San Martino

In merito al video che sta circolando in rete relativo all’intrusione lo scorso week end nel reparto di Malattie Infettive di un profilo in via di identificazione (inusitatamente e maldestramente si è ripreso ad uno specchio rivelando l’identità), si specifica che l’area in oggetto è dedicata alla sola somministrazione dei monoclonali, dunque è un piano che non prevede posti di degenza e di conseguenza appare disabitato per questa semplice ragione. In attesa di risalire all’identità del soggetto, la Direzione del Policlinico si è comunque subito attivata predisponendo, attraverso i suoi legali, una denuncia contro ignoti.

