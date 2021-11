Gattina abbandonata, chiusa in un trasportino, vicino a cassonetto Amiu. Chi vuole adottarla?

«Questa dolcissima gattina è stata trovata oggi a Coronata vicino ad un cassonetto dell’immondizia». A denunciarlo con un post su Facebook è il consigliere comunale Maurizio Amorfini. Era in un trasportino chiuso con lo scotch. Ora si trova al canile municipale di Montecontessa dove stanno prendendo cura di lei e aspetta qualcuno che sappia volerle bene

«Sta bene ed è bellissima – dice Amorfini -. Ho la speranza che qualcuno che riconosca la gatta e permetta di risalire al balordo che l’ha abbandonata».

«Dopo i cuccioli abbandonati nei punti più disparati della città, a volte addirittura con la mamma, siamo arrivati all’abbandono dei gatti direttamente dentro ai trasportini – dicono al Canile municipale -. Questo gatto è stato abbandonato da qualcuno a Coronata, nel suo trasportino, forse sperando che qualche anima pia lo notasse e salvasse, oppure sperando solo che nessuno si accorgesse del gesto vile, senza preoccuparsi delle sorti dell’animale con cui fino ad allora aveva vissuto. Questi comportamenti non sono più tollerabili. Ci sono molti modi per rinunciare al proprio animale, se non lo si vuole più, senza fargli del male e senza rischiare che faccia una brutta fine. Quel che è peggio è che molte persone ancora supportano questo modo di fare, perché, a loro avviso, “c’è di peggio”. Noi pensiamo che questa non sia una scusante o un’attenuante. Quando si decide di prendersi carico di un animale lo si deve poi fare fino in fondo, se poi non si ha più questa possibilità, allora ci si può rivolgere ad associazioni e volontari, senza mettere in pericolo l’animale stesso. Bisogna imparare a capire che gli animali non sono oggetti, ma esseri senzienti che meritano attenzioni, cure e, soprattutto, rispetto. Finché non ci renderemo conto di questo, non potremo essere definiti una società civile .Non ci stancheremo mai di ripeterlo, così come non ci stancheremo mai di cercare di far cambiare le cose».

Sarebbe importante trovarle una casa a questa dolcissima gattina. Chi può e vuole adottarla può contattare il canile al numero 010 897 9374 oppure sulla pagina Facebook.

