Cinghiale entra nel cortile di una casa. Un ferito in via Salgari

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini. Alla fine l’animale è caduto da un muraglione

L’allarme è stato lanciato stanotte alle 2:45 da via Salgari, a Pegli, dove l’ungulato si è introdotto nel cortile di una casa. Una persona è rimasta ferita, è stata soccorsa dal 118 ed è stata portata all’ospedale dal 118 in codice verde, in condizioni non gravi. L’animale è poi caduto da un muraglione. Questa mattina interverrà la Vigilanza Regionale per rimuoverlo.

