Cascata in Galleria Mazzini , Piciocchi: «Inefficienza dei pluviali e dei canali di gronda anche di proprietà privata»

Raffica di interrogazioni in consiglio comunale. L’assessore alle manutenzioni: «Venti giorni fa affidato l’appalto per la regimentazione delle acque.per 1 milione e 600 mila euro. Questo appalto comprende anche il rifacimento del prospetto nord, che da 15 anni è interessato dalla presenza di tubi innocenti. La buona notizia è che entro marzo questi lavori saranno conclusi»

Alle interrogazioni di Pd, M5S e Lega ha risposto l’assessore alle manutenzioni Pietro Piciocchi: «Alla luce del sopralluogo effettuato ieri mattina, comunico che l’infiltrazione si è generata nella parte alta della Galleria. Abbiamo individuato il punto in cui l’acqua è entrata in maniera così violenta e il problema nasce da una inefficienza dei pluviali e dei canali di gronda anche di proprietà privata – ha detto oggi in consiglio comunale -. È uno dei problemi di Galleria Mazzini: noi possiamo fare manutenzione sui nostri pluviali ma se i privati non la fanno sui loro, allora è tutto inutile perché l’acqua si riversa sulla Galleria e il sistema comunale non riesce a contenerla. Quindi la prima cosa che farò sarà convocare un tavolo con gli amministratori dei condomini privati in modo da arrivare a un regolamento dove venga, finalmente, messo nero su bianco le diverse responsabilità circa la manutenzione dei pluviali».

Alessandro Terrile, capogruppo Pd ha chiesto notizie sull’andamento dei lavori: «Proprio venti giorni fa è stato affidato l’appalto per la regimazione delle acque che riguarda il rifacimento dei pluviali e dei canali di gronda della Galleria per 1 milione e 600 mila euro – ha detto Piciocchi .. Questo appalto comprende anche il rifacimento del prospetto nord, che da 15 anni è interessato dalla presenza di tubi innocenti. La buona notizia è che entro marzo questi lavori saranno conclusi. L’appalto di 2 milioni e 400 mila euro fatto dal mio predecessore, l’assessore Fanghella, si è concluso e riguarda la sostituzione delle finestre, degli infissi e del prospetto sud della Galleria: i lavori sono molto belli e potete apprezzarli. Con i finanziamenti del Pinqua del governo il Comune ha ottenuto anche circa sei milioni di euro per la copertura integrale della Galleria: poiché questo è un piano molto impegnativo e invasivo stiamo ragionando con i Civ come organizzare il cantiere In conclusione: quanto annunciato dal mio predecessore nel 2018 è stato realizzato anche se i tempi sono slittati anche a causa del lockdown, ma gli appalti sono stati portati avanti e credo che per la primavera i lavori saranno conclusi.

«Chiedo scusa per quanto accaduto – ha concluso Piciocchi -, ma sono sicuro che a breve i problemi saranno risolti, anche grazie alla convocazione del tavolo per il regolamento con gli amministratori di condominio: se ne parla da 10 anni ma a breve sarà convocato».

