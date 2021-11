Da Ronco Scrivia sbarca a Piazza Affari (Euronext Growth Milan): Racing Force in rialzo del 19%

Un volume di oltre 10,5 milioni di euro scambiati. Il titolo chiude a 5,36 euro r ispetto al prezzo di collocamento

Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport, informa che oggi sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il titolo ha chiuso a €5,36 in rialzo del 19%, raggiungendo una capitalizzazione €127,2 milioni.



«Siamo molto orgogliosi della decisa risposta della comunità finanziaria alla nostra quotazione. – ha dichiarato il Presidente e Amministratore delegato del Gruppo, Paolo Delprato – L’IPO di Racing Force è stata seguita con grande interesse da moltissimi investitori, registrando una domanda 6 volte superiore all’offerta, che rappresenta un risultato record anche rispetto ai più recenti collocamenti. Gli investitori che hanno da subito creduto nel progetto Racing Force sono stati moltissimi, di cui tanti provenienti da Paesi esteri, premiando il valore della nostra attività internazionale e del nostro approccio al business. Sicurezza, qualità e innovazione sono i valori che ci hanno guidato fino a qui, e con questi stessi valori Racing Force inizia oggi un nuovo percorso di crescita con rinnovato entusiasmo e determinazione».



In fase di collocamento il titolo ha raccolto 31,2 milioni di euro (inclusivo della opzione di over allotment), generando una domanda di 6 volte superiore della quantità offerta da parte di 74 investitori istituzionali, di cui 43% esteri.

L’ammissione alla quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 6,3 milioni di azioni al prezzo di €4,5. Il flottante è pari al 26,5% del totale del capitale ordinario di Racing Force S.p.A., escluse le Azioni in Over-Allotment che saranno eventualmente collocate nei prossimi 30 giorni.

I proventi netti derivanti dall’offerta saranno utilizzati dal Gruppo per finanziare lo sviluppo e la crescita del business del Gruppo, rafforzarne la struttura patrimoniale e massimizzarne la flessibilità finanziaria futura. In particolare, la crescita del Gruppo sarà focalizzata sull’integrazione e la diversificazione del business a livello internazionale, sfruttando le forti competenze tecnologiche e le opportunità di cross-selling. Grazie ai dipartimenti di ricerca e sviluppo di Racing Force e agli stabilimenti produttivi di Ronco Scrivia e Pisa (Italia) e Sakhir (Bahrain), l’innovazione sarà uno dei principali driver da perseguire attraverso una continua innovazione di prodotto e di processo.

Racing Force Group è uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici e dispone di una vasta gamma di prodotti che vanno da caschi, tute, guanti e scarpe a sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volanti, estintori e sistemi di comunicazione. Tutti i prodotti del Gruppo sono commercializzati con i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit. Il Gruppo dispone della migliore e più completa gamma di prodotti di sicurezza per il Motorsport, utilizzati da piloti professionisti e team di tutto il mondo, dalla F1 al Campionato Mondiale Rally, Karting e Rally-Raid. Negli ultimi 10 anni il Gruppo ha vinto più di 60 titoli mondiali FIA con i suoi prodotti. I 50 anni di esperienza sul mercato hanno permesso a Racing Force Group di stabilire relazioni di lunga data con i principali attori (piloti, team, FIA) e di sviluppare prodotti considerati tra i più affidabili da piloti e team sia professionisti che amatoriali. Racing Force Group ha sede in 3 continenti: Ronco Scrivia e Pisa in Italia, Ghislenghien (Belgium), Sakhir (Regno del Bahrain), Miami, Indianapolis e Mooresvile (USA) e conta più di 400 dipendenti. I prodotti Racing Force sono venduti in 80 Paesi in tutto il mondo.

