Sabato al Pianacci lancio del progetto Street Art per i giovani

Un innovativo progetto per la città. Saranno presenti Artisti urbani che realizzeranno una performance dal vivo

Sabato 23 ottobre 2021 alle ore 10,30, presso Circolo ARCI Pianacci via della Benedicta 14, Cep – Genova. si terrà l’inaugurazione e presentazione di un progetto di Arte Urbana innovativo per la città e i giovani, attivo da subito, ed una performance di Arte Urbana di lancio dell’iniziativa.

saranno presenti, tra gli altri:

Drina A12 e Giuliogol, tra i promotori del progetto, ed altri artisti di street art genovese

I ragazzi che hanno partecipato al laboratorio writing organizzato al Circolo ARCI Pianacci nell’estate 2021

Franco Farfarini ed Enrico Testino, Presidente e Vice Presidente Circolo ARCI Pianacci

Carlo Besana, Presidente Onorario Circolo ARCI Pianacci

Claudio Chiarotti, Presidente del Municipio VII Ponente

ore 11.15

trasferimento in via Novella (terrazzamenti su 3 piani all’inizio della via a circa 250 metri dal Pianacci) con breve performance artistica di inaugurazione.

In copertina: “Follow your dreams” è la scritta del nuovo murales di DRINA A12 e Giuliogol Centanaro – “Segui i tuoi sogni”

