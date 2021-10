Cliente dei pusher aggredisce carabinieri. Arrestato in centro storico

Aveva appena comperato stupefacenti da due spacciatori, di cui uno minorenne, che sono stati denunciati

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Genova-Centro hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un italiano di 47 anni, con pregiudizi di Polizia. Ieri, nel centro storico Genovese, è stato sottoposto a controllo opponendo resistenza ai militari e tentando di allontanarsi, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. L’uomo, poco prima aveva acquistato dosi di cocaina da due ragazzi (di cui un minorenne) senegalesi, successivamente identificati e deferiti in stato di libertà. L’arrestato tradotto presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo.

