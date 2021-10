Fotografo subacqueo genovese vince concorso mondiale con uno scatto stupefacente

Ecco la foto, scattata in Liguria, a capo Noli, da Alessandro Grasso subacqueo genovese che ha vinto Il concorso internazionale di fotografia naturalistica ravvicinata al quale hanno partecipato 56 paesi con un totale di 9000 fotografie (Close-up Photographer of the year 2021)

Una bella soddisfazione mettere alle spalle alcuni dei migliori fotografi subacquei internazionali.

Oltretutto la foto, scattata in Liguria a Capo Noli , era in gara con molte immagini fantastiche dei mari tropicali.

TITOLO: Circular Octopus

ll batterio “Mycobacterium sherrisii “nell’ultimo triennio, ha causato la moria di massa della Pinna Nobilis in tutto il mediterraneo. Gran parte dei gusci vuoti del grosso bivalve sono stati colonizzati da altre specie marine come in questo caso. Un polpo approfitta del grande guscio per creare la sua tana e proteggersi dai predatori. Ho pensato di utilizzare la tecnica dello Slow-Time imprimendo un movimento circolare per rendere dinamica l’immagine e dare risalto al soggetto, operazione non facile che ha richiesto diverse prove tecniche d’impostazione e molte ore d’immersione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...