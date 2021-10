Anziana trovata ferita in casa al Cep. Indaga la Squadra Mobile

A trovare l’ottantenne ferita al naso e a una tempia sono stati i familiari. Danneggiata la porta dell’appartamento

È successo la notte scorsa in un appartamento di via Novella. Secondo i familiari, dall’appartamento non mancherebbero valori. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso per le cure in codice giallo, di media gravità. Sono intervenute le volanti, poi nell’appartamento è arrivata la Squadra Mobile della Questura per le indagini del caso. Non si esclude che sia stata la stessa donna a danneggiare la porta nel tentativo di uscire, ma nemmeno una rapina o, comunque, il tentativo di qualcuno di introdursi all’interno.

