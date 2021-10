Torna Tartufando e si estende ad altre zone del centro storico e del centro

Dopo il successo delle passate edizioni la manifestazione organizzata dal Civ di Sarzano- Sant’Agostino si estende anche ai centri integrati delle Erbe, vico Casana e Cesarea. In piazza Teresa Mattei, ai Giardini Luzzati e in via Cesarea previsti mercatini con banchi di prodotti tipici e tartufo nelle giornate del 23 e 24 ottobre e 30 e 31 ottobre. Installata anche una tartufaia con dimostrazioni dal vivo di cani addestrati specializzati nella ricerca di tartufo

Oltre 50 i locali coinvolti che proporranno menu a tema e offerte gastronomiche dedicate

L’oro della terra torna protagonista nelle vie del centro di Genova. Dopo il successo delle passate edizioni ritorna per il sesto anno consecutivo “Tartufando”, la manifestazione organizzata dal civ di Sarzano-Sant’Agostino che quest’anno si estende anche ad altre zone del centro (Piazza delle Erbe, Vico Casana e via Cesarea) proponendo due ricchi week-end (rispettivamente dal 22 al 24 ottobre e dal 29 al 31 ottobre) all’insegna di menu a tema e offerte gastronomiche dedicate. Oltre 80 saranno le attività coinvolte, tra quelle legate al tema food e non, con proposte e riferimenti sia al tartufo bianco che nero. «Anche quest’anno Tartufando garantirà qualità e totale sicurezza profumando ancora una volta le vie del centro – spiega Matteo Zedda, ideatore della manifestazione e presidente del Civ di Sarzano-Sant’Agostino -. Dopo le difficoltà della passata edizione, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di investire molto nell’organizzazione della manifestazione e anche in quest’edizione vogliamo dare un’offerta specifica e mantenere il tema. Il fatto che da quest’anno l’evento si estenda ad altre aree del centro premia gli sforzi compiuti negli anni passati e certifica il successo della manifestazione».

Il civ di via Cesarea organizzerà un mercatino con 5 banchi a tema che nei fine settimana dal 22 al 24 ottobre e dal 29 al 31 ottobre proporranno prodotti tipici e tartufo sia bianco che nero. Altri banchi saranno presenti in piazza Teresa Mattei e ai Giardini Luzzati.

Sempre in piazza Teresa Mattei sarà invece installata una tartufaia con dimostrazioni dal vivo di cani di razza Lagotto addestrati, provenienti da Millesimo e specializzati nella ricerca dell’oro della terra. La prenotazione è consigliata e permette di avere il proprio pranzo a base di tartufo con ricette uniche, create appositamente per questo appuntamento.

Di seguito l’elenco dei banchi presenti a “Tartufando 2021”: Antonio Alfano specialità palermitane arancini al tartufo, frittelle – Giampaolo Bassi Bedonia (Parma) Panino ai saluti tartufati vendita prodotti emiliani – Cirio Ettore Asti Vendita salumi e formaggi piemontesi – Mirko tartufi Cortona (Arezzo) vendita diretta tartufi e prodotti a base di tartufo (creme, olio, burro, salumi) – Tartuficoltori Liguri Millesimo (Savona) – Tartuficoltori Monferrato Pareto (Alessandria) – Simonetti tartufi Ca del Bosco (Pavia) Vendita diretta tartufi

Tartufando 2021 è patrocinata da Regione Liguria e sostenuta da Camera di Commercio di Genova, GenovaMoreThanThis come Comune di Genova, Ascom Confcommercio Genova, Confesercenti Genova.

