I no green pass bloccano varco Albertazzi. Sul posto Polizia e Carabinieri in assetto antisommossa

Piano piano, la maggior parte dei no green pass hanno lasciato il varco Etiopia che occupavano da quattro giorni e si sono spostati a varco Albertazzi, ingresso del Terminal Traghetti, dove prima hanno lasciato passare passeggeri e merci deperibili, poi, verso le 13, hanno bloccato completamente.

Schierati Polizia e Carabinieri in assetto anti sommossa, a impedire che i manifestanti procedano in corteo.

Molti i manifestanti arrivati a Genova da altre zone d’Italia. I presenti sono circa un centinaio.

Varco Albertazzi è l’unico chiuso. Al porto si accede dagli altri varchi.

Sul posto anche la Polizia locale per le deviazioni dei veicoli.







