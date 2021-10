Dopo l’incontro col Prefetto, i camionisti tolgono l’assedio al Psa. I portuali scioperano a oltranza

I rappresentanti degli autotrasportatori hanno incontrato stamattina Renato Franceschelli che ha convinto, evidentemente, i lavoratori Psa a far scaricare i container sui mezzi pesanti al porto di Pra’. Ma non è stato consentito di caricare nuovi contenitori

I camionisti tolgono l’assedio al Psa di Pra’ dove da tre giorni stavano manifestando per le lunghe attese al terminal dovute allo sciopero a singhiozzo dei lavoratori portuali per il rinnovo del contratto di lavoro integrativo. La loro agitazione proseguirà almeno fino a domenica dopo che i tentativi di composizione del Prefetto non sono andati a buon fine.

Per caricare nuovi contenitori, i camionisti sono stati dirottati su altri terminal.

