Furgone in fiamme in autostrada, A12 chiusa e riaperta

Sul posto i Vigili del fuoco. Code tra bivio con la A7 e Genova est

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Genova Nervi e Genova est verso Genova, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un furgone in fiamme al km 4 e 800. Dopo l’uscita obbligatoria a Genova Nervi, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova est In direzione di Livorno, il tratto è stato riaperto e si segnalano code tra il bivio per la A7 e Genova est. Sul luogo dell’evento, sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

