Anpi, domenica dibattito sulle donne partigiane

Al Castello di Nervi, in passeggiata Anita Garibaldi 22, con Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice

Domenica 3 ottobre 2021 si conclude il ciclo di iniziative dedicate alla donna dalla sezione ANPI Gino Tasso “Tigre” di Quinto, Nervi, Sant’Ilario. Alle ore 18 si svolgerà un dibattito con Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice, autrice, fra l’altro, di “Ci chiamavano libertà. Partigiane e resistenti in Liguria 1943-45. La parola ridata alle donne” e “La ragazza nella foto. Un amore partigiano», e Massimo Bisca, presidente provinciale dell’ANPI. La figura femminile è stata fondamentale nel corso della lotta per la Liberazione, ma troppo spesso questo ruolo è stato incompreso, dimenticato, sottovalutato. Furono staffette, fornirono il supporto logistico e furono anche agitatrici politiche e combattenti. Alcune di loro furono anche figure estremamente importanti nella vita politica del dopoguerra: Tina Anselmi, Nilde Iotti, Teresa Mattei, per citarne solo qualcuna. Sempre domenica si concluderà la mostra “Matite Ribelli”.

