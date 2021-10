Oggi l’inaugurazione della sede Arcigay in in via del Lagaccio

Sabato 2 ottobre a partire dalle ore 16:30 si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Arcigay Genova in via del Lagaccio 92R e, a seguire, una festa aperta a tutti e tutte per celebrare i 19 anni dell’associazione, nata il 1° ottobre 2002

Intervengono al taglio del nastro, alle ore 16:30

Federico Orecchia, Presidente Arcigay Genova

Gabriele Piazzoni, Segretario generale Arcigay

Luciano Lopopolo, Presidente nazionale Arcigay

Marco Bucci, Sindaco di Genova

Andrea Carratù, Presidente Municipio I Centro Est

William Jourdan, Pastore Chiesa Valdese di Genova

Carla Peirolero, Direzione artistica Suq Festival

Poi la festa

«Gradualmente ci sposteremo nel Piazzale Italia della Casa di Quartiere Gavoglio di via del Lagaccio 41 con La Casa nel Parco, dove a partire dalle ore 17:30 saremo accolti e accolte da un punto ristoro, dal DJ Set a cura di Sabrina Napoleone e del Lilith Festival, da un punto ritratti fotografici a cura di Associazione Culturale Sintesi.

Animazione a cura del Rocky Horror Genova alle ore 18:00 – dicono gli organizzatori -. Sarà un’occasione per ritrovarci con tante persone che in questi anni hanno lavorato con noi o ci hanno sostenuto in tanti modi.

Durante la serata in Casa Gavoglio continueranno i saluti e gli interventi, inframmezzati da divertimento, spazi di condivisione e chiacchiere. Saranno con noi tante realtà e associazioni che avremo modo di salutare e incontrare. Ringraziamo quindi, oltre a chi già citato: Municipio VI Medio Ponente, Municipio VII Ponente, Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, UIL Liguria, ANPI Pegli, ANPI Sestri Levante, Partito Democratico Genova, Tessere Le Identità Alessandria, Associazione Culturale L’Agorà di Lavagna, Accademia Ligustica di Belle Arti, Anlaids Liguria, Compagnia teatrale Chez Thésse, AIED Associazione Italiana all’Educazione Demografica, Centro per Non Subire Violenza APS di UDI – Unione Donne in Italia, Celivo, Arcigay Cremona, Arcigay Cuneo, Arcigay Savona, Arcigay Imperia, CEIS – Centro di Solidarietà di Genova».

