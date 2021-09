“Stiamo Insieme”, parte il progetto di Auser per contrastare la solitudine degli anziani

È il progetto di Auser selezionato nell’ambito dell’Avviso “Genova People Friendly label Silver” promosso dal Comune di Genova e Job Centre con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Intende contrastare l’isolamento e favorire la socialità ed il benessere fisico ed intellettuale della popolazione over 65. Tutte le attività proposte nell’ambito del progetto sono gratuite

Per le sue caratteristiche qualitative rappresenta un’esperienza pilota alla quale è attribuito il marchio di riconoscimento “Genova People Friendly Silver”

La principale sede di svolgimento è il Centro Sociale “Le Monachette”, in vico Monachette (traversa via Balbi – Genova), presso il quale si svolgeranno attività ludiche, ricreative e formative: ci sarà la possibilità di consumare il pasto, a prezzo

convenzionato, presso la struttura.



Tra le opportunità previste dal programma:



• Supporto e intervento di una nutrizionista che accompagnerà il consumo del pasto e fornirà supporto per una sana alimentazione

• Attività organizzate come gioco da tavolo, ginnastica dolce, corsi di UniAuser, ecc.

• Sono previste alcune escursioni in città e fuori città, attività culturali, ludicoricreative e di movimento.

• Corso Memory Training per tenere in allenamento la memoria

• Corso per la prevenzione delle cadute, a cura di Mysportandgo

• Supporto all’utilizzo di strumenti digitali, ad accedere alla pubblica amministrazione con le procedure online, procurarsi lo Spid, ecc.



Per INFORMAZIONI auserliguria@auserliguria.it

800 995 988 da rete fissa (9,00 – 13,00) – 335 7925817 da rete fissa e mobile (9,00 – 13,00)

Percorso di INCONTRI dal lunedì al sabato

presso il Centro Sociale “Le Monachette” in Vico Monachette 4 – zona Principe



Iscrizioni fino al 4 ottobre 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...