Auto in contromano in via Ferrara, automobilista perde un piede

Altri quattro feriti, tra cui due bambini, trasportati al Gaslini. Oltre alla moto e all’auto pirata, coinvolta anche un’altra vettura

È successo ieri sera, vero le 23:20, nel quartiere di San Teodoro. Il guidatore che viaggiava in contromano, un magrebino, è stato trasportato anche lui in ospedale in codice rosso per dinamica, ma non rischia la vita. La passeggera della moto se l’è cavata con qualche escoriazione mentre la mamma dei bambini, che viaggiava sulla seconda auto, è stata trasportata in codice giallo al Villa Scassi. A seguire i bimbi al Gaslini è stato il padre.

Il quartiere ha sentito un botto sordo, al seguito del quale tutti i cani della zona hanno cominciato ad abbaiare. Poi il suono delle sirene: 5 le ambulanze inviate con l’auto medica dal 118.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

