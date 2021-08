Don Fully Doragrossa nuovo rettore del Seminario arcivescovile

Oggi, martedì 10 agosto, in Cattedrale, al termine della messa pontificale celebrata per la solennità di San Lorenzo, l’Arcivescovo monsignor Marco Tasca ha comunicato la nomina del nuovo rettore del Seminario arcivescovile “Benedetto XV” è il sacerdote diocesano don Francesco Fully Doragrossa. Vice Rettore è il sacerdote diocesano don Tommaso Danovaro

Don Francesco Fully Doragrossa sostituisce monsignor Michele Cavallero, rettore del Seminario dal 2005.

«Ringrazio a nome di tutta la Chiesa genovese monsignor Cavallero che ha guidato il Seminario per 16 anni – ha detto l’arcivescovo Marco Tasca –. Lo ringrazio per la sua passione, per la sua competenza e per il suo servizio. Un grazie anche a Don Francesco e a Don Tommaso per aver accolto la nomina e la nuova vita che li aspetta nella realtà importante del Seminario che forma i futuri presbiteri».

Don Francesco Fully Doragrossa

Nato a Genova il 25 novembre 1962.

Ordinato sacerdote a Genova il 11 ottobre 1986.

Membro del Consiglio Presbiterale.

Vicario Territoriale del Vicariato di Oregina.

Parroco di N.S. della Provvidenza dal 2016.

Amministratore Parrocchiale di S. Caterina da Genova dal 2020.

Assistente Ecclesiastico del Movimento Ragazzi di Genova.

Insegnante di Religione.

Membro della Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile dal 1992.

Assistente Diocesano di Azione Cattolica fino al 1994.

Vicario Parrocchiale di S. Siro di Struppa fino al 1998.

Parroco di S. Lorenzo di Premanico fino al 2013.

Aiuto Pastorale S. Desiderio fino al 2013.

Missionario fidei donum Missione interdiocesana di Cuba fino al 2016

Don Tommaso Danovaro

Nato a Genova il 29 giugno 1974.

Ordinato sacerdote a Genova il 23 maggio 1999.

Membro del Consiglio Presbiterale.

Parroco di Santi Nicolò ed Erasmo di Voltri dal 2017.

Parroco di S. Bartolomeo delle Fabbriche dal 2017.

Parroco di Parroco S. Lorenzo in Chiale dal 2017.

Parroco di S. Michele di Fiorino dal 2017.

Rettore della Chiesa di S. Teresa dal 2017.

Assistente Ecclesiastico AGESCI zona Diamante fino al 2017.

Parroco di Natività di Maria SS.ma di Quezzi fino al 2017.

Vicario Parrocchiale di S. Sabina fino al 2005.

Vicario territoriale di Gavi fino al 2011.

Parroco a Parodi Ligure, a Tramontana, a Cadepiaggio, a Rovereto fino al 2011.

