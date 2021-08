Toti: «Cinque nuove open night negli hub della Liguria. Da domani vaccinazioni 12-17 a San Benigno»

Sono arrivate molte più dosi di quelle previste e per questo è stato possibile organizzare nuove open night previste per il 18, il 20, il 23, il 25 e il 27 agosto. Linee dedicate per i minori e per gli insegnanti

Domani dalle 8 alle 20 a San Benigno vaccinazioni “a presentazione” (basta presentarsi) per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni, in vista dell’apertura delle scuole.

Dal 23 agosto in tutti gli hub della Liguria linee in cui non c’è bisogno di prenotare, prioritariamente dedicate agli insegnanti (ma possono presentarsi tutti). Lo ha detto in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

Chi si prenota oggi, ha aggiunto Toti, già nelle ore successive ha comunque la possibilità di vaccinarsi.

Da stamani alle 9 si può anticipare la seconda dose a 21 giorni (28 per Moderna)

La gran parte dei ricoverati a luglio non era vaccinato. È stato contagiato qualcuno con una sola dose e una sola persona, molto anziana, con due dosi. L’evento, quindi, non è escluso, ma con due dosi è estremamente raro e anche con una sola le probabilità calano drasticamente.

