Incidente tra auto e moto in via XX. Motociclista in codice rosso

7 Agosto 2021

7 Agosto 2021 Oggi a Genova Grave incidente questo pomeriggio, poco prima delle 16:30, in via XX Settembre, all’altezza del palazzo dei Giganti. I soccorsi inviati dal 118 hanno trasportato al San Martino un motociclista in gravi condizioni Tutto è avvenuto all’altezza del palazzo dei Giganti, in direzione levante. Per motivi ancora da accertare, la moto ha tamponato l’auto che la precedeva. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche la Polizia locale dell’Unità territoriale centro e una squadra del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. Un altro ferito è stato soccorso in codice giallo ed è stato trasportato in ospedale, sempre al San Martino. Articolo in aggiornamento

