Genova Jeans, domani conferenza stampa della minoranza: «Costi fuori mercato e dubbie ricadute sulla città»

Nell’impossibilità di sollevare la questione in Consiglio Comunale, che sarà riconvocato solo a manifestazione conclusa il prossimo 7 settembre, i gruppi di minoranza illustreranno «le iniziative consiliari congiunte e gli atti di sindacato ispettivo con l’obiettivo di fare chiarezza sulla vicenda». Intanto sulla pagina Facebook di Genova Jeans appare un post dai connotati pubblicitari a uno dei due marchi di jeans che parteciperanno

Domani, giovedì 5 agosto, i Gruppi Consiliari in Comune di Genova Partito Democratico, Lista Crivello, Movimento 5 Stelle, Chiamami Genova e Gruppo Misto terranno una conferenza stampa per illustrare «quanto emerso dall’analisi degli atti relativi al finanziamento della manifestazione Genova Jeans, che si terrà dal 2 al 6 settembre».

«I documenti esaminati in questi giorni dimostrano un raddoppio delle spese preventivate, costi fuori mercato e dubbie ricadute sulla città, per una manifestazione che sarà a carico di risorse pubbliche per oltre l’80% del suo budget» anticipano i gruppi che hanno convocato la conferenza stampa.

Intanto sulla pagina di Genova Jeans, organizzata da un’associazione di promozione sociale di cui la presidente è Manuela Arata e a cui partecipa anche il Comune appare un post a metà tra l’annuncio e la promozione smaccatamente pubblicitaria per una delle due sole aziende produttrici che parteciperanno. Nel frattempo, a un mese dall’evento, non si ha notizia di reale promozione di tipo turistico.

