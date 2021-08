Ladro seriale di TMax fermato e denunciato due volte in due giorni dalla Polizia locale

Il 26enne già trovato a bordo di uno scooter rubato in via Merano e denunciato, è stato nuovamente fermato, sempre dal reparto Pronto intervento della Polizia Locale, sempre a bordo di un TMax, stavolta a San Benigno

Questa volta è passato davanti alla pattuglia senza indossare il casco sul ponte elicoidale, a San Benigno.

Il conducente, un cittadino marocchino regolarmente presente in Italia grazie allo status di rifugiato, con una lunga serie di precedenti per rapina, violenza sessuale e furto, è stato nuovamente denunciato per ricettazione. Anche questo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

