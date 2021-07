350 under 30 al Ducale per “G20 Global Games, Kick Off Genova”

Il progetto, partendo dalla consapevolezza che le decisioni prese durante il G20 influiscono sulla vita di tutte le persone ma sono in pochi a conoscere la natura dei processi decisionali che guidano il forum, mira a favorire la partecipazione attiva democratica e giovanile





In occasione della presidenza italiana del G20, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha lanciato G20 Global Games. Un’iniziativa ideata per avvicinare i giovani Under 30 alla politica e al dibattito critico in una prospettiva internazionale.

Il progetto ha ufficialmente inizio con due serate presso il Polo del ‘900 a Torino e una serata al Palazzo Ducale di Genova, con l’obiettivo di condividere in modo innovativo le prime informazioni sulle tematiche del G20: installazioni interattive, giochi, ambienti immersivi, drink e dj set.

Per la prima volta nella storia, nel dicembre 2020, l’Italia ha assunto la Presidenza del G20, che culminerà nel Vertice dei Capi di Stato e di Governo a Roma dal 30 al 31 ottobre 2021.

Un’occasione unica per garantirsi un ruolo di alto profilo sulla scena mondiale, trattandosi del più importante foro di consultazione politica internazionale, che riunisce le principali economie del mondo, circa il 90% del PIL mondiale e i due terzi della popolazione.

La presidenza dell’Italia arriva in un momento storico particolare: la triplice emergenza, sanitaria, economica e sociale, provocata dal Covid-19, pone alla comunità internazionale una serie di sfide di dimensioni mai viste prima. La realtà di oggi necessita strategie di cooperazione efficaci per contrastare questa e le future pandemie, di misure per contenere gli effetti della forte recessione economica, lavorando contestualmente alla ripresa economica post-pandemica e di indirizzarla verso un percorso di crescita sostenibile.

L’agenda della presidenza italiana ruota attorno a tre pilastri – People, Planet, Prosperity e intende promuovere una nuova prosperità che metta al centro sia le persone che il pianeta, in un processo di crescita inclusiva, resiliente e sostenibile.

Nel corso del 2021 si affrontano vari temi: politiche strutturali, pari opportunità, occupazione giovanile, protezione sociale, digitalizzazione e sviluppo tecnologico, commercio internazionale, investimenti, problematiche sanitarie e ambientali.

G20 Global Games

Le decisioni prese durante il G20 influiscono indiscutibilmente sulla vita di tutte le persone, ma in pochi conoscono la natura dei processi decisionali che guidano il forum.

Il Progetto G20 Global Games nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani Under 30 alla politica, al dibattito critico tra posizioni anche molto diverse, in una prospettiva ampia che includa l’arena internazionale, favorendo la partecipazione attiva democratica e giovanile.

Intende dare inoltre un contributo al dibattito politico sul futuro, contrastando il disinteresse verso la politica e il crescente distacco tra cittadini e istituzioni che si registra sempre di più nella società contemporanea.

Il progetto nasce sull’esperienza di successo di “Tu Vuo’ Fa’ L’americano. Quanto ci riguarda l’esito delle Elezioni Americane? Dentro alle Elezioni USA per capire il nostro futuro”, realizzato nel 2020 a Torino da Fondazione Polo del’900, Youtrend, Visionary Days, Club Silencio e Rete delle Case del Quartiere, che ha permesso di creare una rete di partner con competenze complementari strategiche per il progetto.

Nel 2021 la rete si è allargata ai nuovi partner di Genova: Palazzo Ducale e Rete Open Vicoli, con l’obiettivo di costruire una nuova comunità di pratiche, basata sullo scambio reciproco di idee e competenze, contraddistinta dalla volontà di collaborare per sviluppare strategie di attivazione delle comunità locali (in particolare i giovani Under 30), nell’ottica di costruzione di una nuova consapevolezza civica.

Tutte le azioni sono state co-progettate dai partner nella prospettiva di un unico percorso, all’interno del quale ogni azione diventa parte integrante del processo di acquisizione della conoscenza, e da una parte rispecchia le esigenze diverse delle comunità locali coinvolte nei due territori, dall’altra offre gli strumenti e le informazioni utili per comprendere le dinamiche, le modalità e le tematiche del G20 2021.

Le attività previste si ispirano e rispecchiano i tre macro temi prioritari: People, Planet, Prosperity, in un programma di azioni che spazia tra gli eventi di simulazione del G20, il game multimediale a tema, workshop e laboratori creativi, mostre, incontri e talk tra luglio e novembre 2021.

Il programma infine è rivolto alle comunità già attive, coinvolte dai partner di progetto: giovani tra i 18 e i 30 anni, ragazzə delle scuole primarie, secondarie e superiori, coinvoltə da Case del Quartiere e Open Vicoli.

G20 Global Games verrà inaugurato con tre serate, a cura di Club Silencio: due presso il Polo del ‘900 a Torino e una a Palazzo Ducale di Genova, accompagnate da cocktail bar e sottofondo musicale, per le quali saranno appositamente allestite sale immersive e proposte attività.

Dopo gli appuntamenti a Torino il 23 e 24 luglio scorsi, al Polo del ‘900 (in collaborazione con Polo del ‘900, Youtrend, Visionary, Rete delle Case del Quartiere) quello a Genova oggi, 27 luglio 2, dalle 19.00 alle 23.00, a Palazzo Ducale (in collaborazione con Palazzo Ducale, Youtrend, Visionary).

L’obiettivo è quello di condividere le prime informazioni sulle tematiche del G20, sollecitare la riflessione sulle conseguenze che il loro esito potrebbe avere a livello globale e locale e valorizzare e promuovere il successivo calendario di eventi.

G20 Global Games, Kick Off Genova

27 luglio 2021, dalle ore 18.30

Che cos’è il G20 e che ruolo gioca per il nostro pianeta?

A cura di Club Silencio, in collaborazione con Palazzo Ducale, Youtrend, Visionary.

La proposta di Club Silencio è un format innovativo di fruizione dei luoghi di cultura e dell’arte, sperimentato con successo in alcune delle più importanti istituzioni culturali a Torino, Genova e Milano e prevede la creazione delle esperienze in cui il/la partecipante oltre alla fruizione di contenuti socio – culturali, vive anche dei momenti di socializzazione.

