Toti: «Manca ancora data certa per la riapertura delle discoteche»

Locali da ballo riaperti in tutta Europa, ma in Italia, nonostante il via libera del Cts, non si è ancora deciso quando potranno tornare a lavorare

«Mentre l’Europa balla, in Italia, nonostante il via libera del Cts, non c’è ancora una data per la riapertura delle discoteche. Un settore in ginocchio che merita certezze esattamente come le altre attività che hanno patito le chiusure della pandemia – scrive il presidente della Regione Giovanni Toti sulla sua bacheca social -. I dati del Covid ormai consentirebbero di ripartire in sicurezza con il Green Pass e questo tentennamento non fa che incoraggiare feste abusive e assembramenti fuori controllo. Cosa stiamo aspettando?»